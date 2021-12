Kumoch: 20 grudnia spotkanie prezydentów na Ukrainie

Szef Biura Polityki Międzynarodowej przekazał w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych wiadomość o grudniowej naradzie prezydenckiej. Wezmą w niej udział: Andrzej Duda, Gitanas Nausėda oraz Wołodymyr Zełenski. Szczyt odbędzie się w ramach tzw. Trójkąta Lubelskiego, trójstronnego sojuszu regionalnego, zawartego 28 lipca 2020 roku w Lublinie, który mówi o współpracy politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i społecznej na linii Polska – Litwa – Ukraina.

Głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo w regionie. "Wizyta prezydentów Polski i Litwy to także wyraz wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji. Oba kraje popierają integrację euroatlantycką Ukrainy" – napisał na Twitterze Jakub Kumoch.

Zagrożenie atakiem

Władze Ukrainy szacują, że przy jej granicach państwowych obecnie może przebywać nawet ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow podczas rozmowy z amerykańskim "New York Times" wskazał, że jego kraj w starciu z Rosją potrzebuje wsparcia Zachodu.

Budanow stwierdził, iż Federacja Rosyjska byłaby w stanie za pomocą uderzeń z powietrza szybko odciąć frontowe wojska Ukrainy od posiłków i przeciąć linie zaopatrzenia: "Nasze wojska będą w stanie użyć wszystkiego co będą miały pod ręką, ale uwierzcie mi, że bez dostaw i rezerw nie ma na świecie armii, która by to wytrzymała".

Ostrzeżenie przed Rosją

W minioną niedzielę na spotkaniu w Liverpoolu przedstawiciele G7 potwierdzili, że potępiają koncentrację rosyjskiej armii w pobliżu granicy z Ukrainą i wezwali Moskwę do natychmiastowej deeskalacji. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Londynie stwierdziła z kolei, że często stosowane przez brytyjskie władze sformułowanie o "rosyjskiej agresji" jest mylące.

Wywiad USA przewiduje, że Rosja może planować uderzenie militarne na Ukrainę na początku przyszłego roku. Moskwa zaprzecza jakoby zamierzała zaatakować i wskazuje, że Zachód kieruje się rusofobią.

