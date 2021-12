Nieoficjalnie: Szykuje się dymisja w rządzie

Podsekretarz stanu Marek Niedużak z końcem roku pożegna się z Ministerstwem Rozwoju i Technologii – informuje portal Interia, powołując się na źródła w rządzie.

"Odejście Marka Niedużaka z resortu rozwoju niekoniecznie musi oznaczać ostateczne pożegnanie z rządem. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ma pełnić tę funkcję jedynie do końca roku, a później mają na niego czekać nowe zadania" – podaje Interia.

Zmiana strategii

Serwis wskazuje, że odejście Niedużaka to element zmiany strategii rządu i dymisja ta był planowana od dłuższego czasu. "Pod koniec października ministrem został Piotr Nowak i to on wprowadza nowe porządki w budynku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie (...). W ścisłym kierownictwie MRiT znajduje się dziś główny minister, sześcioro wiceministrów i dyrektor generalny. Kadra zarządzająca jest więc dziś wyraźnie rozbudowana, a niewykluczone, że zmian będzie więcej" – czytamy.

Kim jest Marek Niedużak?

Od 17 sierpnia 2021 r. pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W resorcie odpowiada za obszar regulacji i legislacji.

Od grudnia 2019 r. – wiceminister rozwoju, a następnie od 19 stycznia 2020 r. wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Nadzorował w szczególności prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą tzw. Małego ZUS-u, a także koordynował prace nad - związanymi z pandemią COVID-19 – ustawami określanymi mianem tzw. pierwszej i czwartej odsłony rządowej tarczy antykryzysowej.

Od 2016 r. – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, następnie, od 2017 r. dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, a od 2018 r. dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Przygotował m.in. tzw. Pakiet MŚP.

