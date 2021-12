MZ: Jeżeli konstytucji nie łamie selekcja w klubach, to weryfikacja certyfikatu też nie

Nowe zasady oznaczają, że do 30 proc. limitu osób nie wlicza się zaszczepionych przeciw COVID-19, pod warunkiem: okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

"Jeżeli więc chcemy np. wejść do restauracji czy przenocować w hotelu ponad limit 30 proc. musimy pokazać certyfikat. Inaczej przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi" – czytamy na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.

MZ przekonuje: "Najlepszym narzędziem służącym przedsiębiorcom w weryfikacji zaszczepienia, wyzdrowienia, czy negatywnego wyniku testu jest darmowy Skaner Certyfikatów COVID do pobrania na telefon. Pobrało go już ponad 825 tys. osób".

W kolejnym wpisie resort odnosi się do zarzutów, że sprawdzanie "paszportów covidowych" i na tej podstawie odmawianie np. wejścia do restauracji, jest niezgodne z ustawą zasadniczą: "Jeżeli Konstytucji i przepisów innych ustaw nie łamie obecna w Polsce od wielu lat selekcja na dyskotekach, czy w klubach tanecznych to na pewno nie łamie ich też weryfikacja unijnych certyfikatów".

Jest nowe rozporządzenie ws. obostrzeń

Przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów zakłada skierowane do podpisu premiera rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zapisano w nim m.in. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.