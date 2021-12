Braun kolejny raz wykluczony z posiedzenia Sejmu

W przeszłości Braun był wyrzucany z sali plenarnej za brak maseczki zasłaniającej usta i nos. Polityk nie stosował się do kolejnych upomnień, ponieważ twierdził że "chodzi o wolność", a ją mieli ograniczać zarówno marszałkowie, jak i strażnicy w parlamencie.

Kłótnia w Sejmie

Jak doniósł portal wprost.pl, w środę w Sejmie doszło do kłótni pomiędzy parlamentarzystami. Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o wykluczenie z obrad wszystkich deputowanych koła Konfederacji. Powodem miał być protest przeciwko segregacji sanitarnej zorganizowany przez polityków i działaczy ugrupowania we wtorkowy wieczór przed Sejmem. Wydarzenie nie odbyło się bez dużych kontrowersji. Jeden z transparentów protestujących nawiązywał do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Na tle banera z hasłem "Szczepienie czyni wolnym" sfotografowano m.in. posłów Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego.

Marszałek Elżbieta Witek nie przystała na propozycję wykluczenia wszystkich członków koła Konfederacji, złożoną przez Rafała Grupińskiego z KO, ale podjęła taką decyzję względem prezesa Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Polityk próbował dyskutować z Witek, ale nic to nie dało. Marszałek zwróciła za to uwagę innym konfederatom, że nie mają na twarzy masek.

Protest przed Sejmem

Pikieta Konfederacji przed gmachem Sejmu była wyrazem sprzeciwu wobec nowych rządowych obostrzeń sanitarnych, a także zapowiadanym przez Prawo i Sprawiedliwość oraz resort zdrowia przymusowym szczepieniom przeciwko COVID-19, które miałyby objąć medyków, nauczycieli oraz służby mundurowe.

"W Polsce na COVID zmarło 90 tys. ludzi, z powodu działań władz ok.150 tys. Na świecie na COVID 5 mln. Jeśli nawet władza w Polsce działałaby dwa razy głupiej, niż średnia światowa, to i tak liczba niewinnych ludzi zabitych przez rządy dawno przekroczyła liczbę ofiar KL Auschwitz!" – napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

Czytaj też:

"To wszystko kłamstwo". Dziambor: Nawet szczepienie nie będzie dawało wolnościCzytaj też:

Weryfikacja szczepień przez pracodawców. Projekt PiS już w Sejmie