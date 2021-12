ABW zatrzymała 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jan Żaryn poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi prowadzi śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu na terytorium RP oleju smarowego jako oleju napędowego. Działania grupy prowadziły do popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania brudnych pieniędzy. Przestępczy proceder doprowadził do uszczuplenia należności publicznoprawnych w postaci akcyzy oraz podatku od towarów i usług.

Do zatrzymań doszło między 30 listopada a 14 grudnia br. Jak ustalono, członkowie grupy w latach 2012-2013 dokonywali w Niemczech nabycia oleju smarowego na firmy "słupy" zarejestrowane poza granicami RP. Następnie olej ten trafiał na polski rynek i był sprzedawany jako olej napędowy bez odprowadzania należnych podatków. Szacowane straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT i akcyzy wyniosły około 93 mln zł – czytamy w komunikacie.

Grozi im od 6 miesięcy do 10 lat więzienia

Zatrzymani to m.in.: prezes oraz pracownik spółki pośredniczącej w nabywaniu oleju smarowego oraz osoby związane z zagranicznymi firmami "słupami".

Wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do chwili obecnej zarzuty w tej sprawie przedstawiono 19 osobom. Niewykluczone są kolejne zatrzymania – przekazał Żaryn w środowym oświadczeniu.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 10 lat.

