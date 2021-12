Morawiecki w Brukseli: Walczymy o bezprecedensową w historii obniżkę

Szef rządu przebywa w Brukseli na europejskim szczycie obejmującym Partnerstwo Wschodnie. To projekt dyplomacji polskiej i szwedzkiej, który ma przybliżać państwa tej części Europy do UE.

Jednym z tematów poruszonych w trakcie szczytu była inflacja. "Walczymy o obniżkę polskich podatków również na poziomie europejskim, bo tego wymaga unijne prawo" – przekazał Morawiecki. "Jestem po kolejnej rozmowie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen" – dodał.

Premier: Walczymy o bezprecedensową obniżkę

"W ramach wyznaczonych przez Komisję Europejską dotychczas zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Obniżyliśmy podatki i akcyzę na gaz ziemny, energię elektryczną, ciepło i paliwo do minimalnych poziomów. Już samo to dało wielomiliardowe oszczędności dla milionów polskich rodzin" – stwierdził premier w mediach społecznościowych.

Tłumaczył, że "walczymy o jeszcze większą, bezprecedensową w historii członkostwa Polski w UE obniżkę!". "Rozmowy wciąż trwają" – dodał.

Mniejszy VAT na żywność i paliwo

Morawiecki zwrócił się do Komisji Europejskiej o zmniejszenie podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. oraz z 23 proc. na 8 proc. w przypadku paliw. "Pracujemy nad finalnym rozwiązaniem, które mogłoby być wprowadzone natychmiast" – podkreślił.

"Chcemy jak najszybciej użyć tego mechanizmu i obniżyć VAT na wszystkie podstawowe artykuły żywnościowe do zera na pół roku, aby ulżyć milionom polskich rodzin. Dzięki temu inflacja będzie niższa, a więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków" – napisał premier.

