"Sytuacja pozostaje napięta". Frontex podał dane dot. polskiej granicy

Frontex podsumował poprzedni miesiąc w kontekście liczby nielegalnych przekroczeń granic na zewnętrznych granicach UE. Z danych zebranych przez unijną agencję wynika, że w listopadzie 2021 liczba nielegalnych przekroczeń granicy UE wzrosła do 184 180, co stanowi wzrost o 60 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem z ograniczeniami COVID-19. To także o 45 proc. więcej niż w 2019 roku.

W poprzednim miesiącu na głównych szlakach migracyjnych do Unii Europejskiej wykryto około 22 450 nielegalnych przekroczeń granicznych, czyli prawie tyle samo ile w roku 2020 i o 35 proc. więcej niż dwa lata temu.

Sytuacja na wschodzie UE

Frontex podał także dotyczące wschodniej granicy UE, gdzie od kilku miesięcy trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Unijna agencja podaje, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy na wschodniej rubieży Wspólnoty w tym roku wyniosła prawie 8000, trzynaście razy więcej w porównaniu z rokiem 2020 i blisko dwanaście razy więcej niż w 2019 r. w tym samym okresie. Głównymi narodowościami na tej trasie w 2021 roku byli obywatele Iraku, Afganistanu i Syrii.

Eksperci przyznają także, że choć w poprzednim miesiącu sytuacja na granicy wykazywała oznaki deeskalacji, to jednak cały czas pozostaje napięta.

Dane Straży Granicznej

W czwartek Straż Graniczna podała w mediach społecznościowych dane o próbach nielegalnego przekroczenia polskiej granicy.

W ciągu ostatniej dobry 71 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Na odcinku granicy w Czeremsze granicę forsowało 31 agresywnych osób, na odcinku granicy w Narewce granicę próbowało przekroczyć 20 osób, z kolei na odcinku w Nowym Dworze taką próbę podjęło 11 osób.

Straż Graniczna informuje także, że dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych.

