Niedzielski podał liczbę nowych zakażeń: Schodzimy ze szczytu czwartej fali

Spada liczba zakażeń, jednak minister Niedzielski przestrzega przed przedwczesnym entuzjazmem. – Dzisiejszy dzień to kontynuacja spadków, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Dzisiaj odnotowaliśmy 22097 zakażeń – przekazał. Taki wynik to blisko 20 proc. mniej niż było tydzień temu.

– Tutaj widzimy nawet, że nie tylko kontynuacja spadków z tygodnia na tydzień, ale to cały czas spadek, który ma coraz większą dynamikę i to bardzo cieszy, bo to też oznacza, że restrykcje, które systematycznie wprowadzamy od 1 grudnia, powoli też mają swój efekt – stwierdził Adam Niedzielski w „Sygnałach dnia” PR1.

Polityk podkreśla, że "zdecydowanie schodzimy ze szczytu czwartej fali".– To optymistyczne, ale proszę pamiętać, ze cały czas ta dzienna liczba zakażeń to ponad 20 tysięcy, więc to, że obserwujemy spadki, to jeszcze nie oznacza, że sytuacja jest komfortowa – dodaje.

Zgony osób zaszczepionych

– Jeżeli chodzi o zgony, to dzisiaj zgonów jest 592 z czego zdecydowana większość, bo ponad 400 to są oczywiście zgony osób z chorobami współistniejącymi, ale jeżeli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce zgonów mniej więcej 25 proc., czyli około 150 osób to są osoby zaszczepione. Oczywiście 75 proc., czyli ta zdecydowana większość to są osoby niezaszczepione– przekazał minister.

Niedzielski dodaje, że w ramach tych 25 proc. osób zaszczepionych tylko 50 jest bez żadnych dolegliwości współistniejących, co jak twierdzi potwierdza skuteczność szczepień.

– O wiele bardziej interesującym parametrem jest to, jak wygląda sytuacja w szpitalach i tutaj mamy ostatnie dwa dni ze spadkami liczby hospitalizacji około 200-300, więc to tak naprawdę o wiele bardziej optymistyczne, bo to może oznaczać, że nie tylko mamy za sobą już apogeum liczby zakażeń, ale przede wszystkim że mamy za sobą apogeum hospitalizacji, bo te hospitalizacje tak naprawdę w ciągu ostatnich 2 dni spadły z 24,5 tysięcy do 24 tysięcy, co jest oczywiście cały czas bardzo dużą liczbą, ale wydaje się, że to apogeum na poziomie szpitalnym również mamy już za sobą – ocenia szef resortu.

