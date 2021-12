Zieloni: Przymus szczepień dla dzieci

– Kilka miesięcy temu domagaliśmy się obowiązkowych szczepień na COVID, co później podchwyciły inne partie, tak samo teraz żądamy wpisania szczepień na COVID na listę obowiązkowych szczepień dla dzieci. Tak jak dzieci szczepione są na polio, na inne choroby zakaźne, powinny być szczepione na COVID – powiedział Józefowicz na konferencji prasowej w Sejmie.

Kontrowersyjny apel

Podkreślił, że "szczepionki są wielkim osiągnięciem nauki, wielkim osiągnięciem ludzkości, przyczyniły się do zwalczenia wielu groźnych, śmiertelnych chorób". Stąd, zdaniem Zielonych, szczepienia powinny być obowiązkowe dla wszystkich, którzy ze względów zdrowotnych mogą być zaszczepieni.

Rzecznik Zielonych zaapelował też do rodziców, by "tak szybko, jak to możliwe" zaszczepili dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Przekonywał, że "nawet gdy dzieci mają choroby przewlekłe, w większości przypadków to wcale nie jest przeciwwskazanie przeciwko zaszczepieniu". – Jeśli dziecko, które już na coś choruje nie zaszczepi się i zachoruje na COVID, to przebieg tej choroby będzie znacznie cięższy i realnie będzie zagrażał życiu – mówił.

Szczepienia dzieci

Od czwartku ruszają szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej.

E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent.

Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała.

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Czytaj też:

Prof. Kuna: Z punktu widzenia naukowego certyfikaty nic nie dająCzytaj też:

"Certyfikat COVID to polityka despotów, którzy zarządzają strachem”. Mocny głos z Hiszpanii