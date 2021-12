Makabryczne odkrycie przy A1. Znaleziono ciała dwóch mężczyzn

W czwartek policjanci dokonali makabrycznego odkrycia przy autostradzie A1 w Świętoszowicach w powiecie tarnogórskim. Odnaleźli tam zwłoki dwóch młodych mężczyzn. – Śledczy zabezpieczają na miejscu ślady, zarządzono już sekcję zwłok – przekazała dziennikarzom podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na razie funkcjonariusze nie chcą wypowiadać się na temat przyczyn zgonu mężczyzn.

Okoliczności śmierci wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach. Na kolejne informacje trzeba będzie poczekać do piątku, kiedy zostanie wykonana sekcja zwłok. Na miejscu pracują technicy policyjni i śledczy pod nadzorem prokuratury.

To zaginieni Dawid i Adrian?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że to ciała Dawida i Adriana. Obaj zaginęli w poniedziałek i od tego czasu trwały ich poszukiwania. – Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że mieli oni rany postrzałowe głowy. Przy ciałach znaleziono rewolwer na amunicję czarnoprochową –podaje rozgłośnia RMF FM.

PAP poinformował, że tragicznie zmarli mieli 20 oraz 21 lat. Rodzina młodszego mężczyzny, pochodzącego z Gliwic, przed kilkoma dniami zgłosiła jego zaginięcie. Poszukujący go policjanci dotarli do domu jego kolegi – 21-letniego mieszkańca Tarnowskich Gór, którego rodzina poinformowała, że on również zniknął. – Zgromadzone informacje pozwoliły policjantom sprecyzować obszar poszukiwań i przypuszczać, że ich finał może być tragiczny. Pogranicze Gliwic i Tarnowskich Gór przeszukiwano już wczoraj z udziałem psa tropiącego, nie przyniosło to rezultatów – przekazała PAP podinspektor Aleksandra Nowara.