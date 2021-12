Megalotnisko coraz bliżej

Określiliśmy miejsce dla serca nowego układu komunikacyjnego Polski – oznajmił wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. W skład inwestycji poza lotniskiem wchodzą również inwestycje kolejowe (do wybudowania jest 1,8 tys. km torów), a nowe i zmodernizowane połączenia na terenie kraju umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. W czerwcu podpisano już m.in. studium wykonalności odcinka Kolei Dużych Prędkości z Warszawy poprzez CPK do Łodzi, po którym pociągi mają jeździć najpierw z prędkością do 250 km/h, a w przyszłości zwiększyć tę prędkość do 350 km/h.