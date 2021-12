Eurowizja Junior 2021. Polska zajęła drugie miejsce

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Armenia z 224 punktami (Maléna wystąpiła na paryskiej scenie z piosenką "Qami, quami"). Druga Polska uzyskała 218 punktów. Na trzecim miejscu znalazła się Gruzja z 163 punktami.

19. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbył się w Paryżu. Nasz kraj reprezentowała Sara James, która wykonała utwór "Somebody". Jeszcze przed konkursem wielu znawców Eurowizji wskazywało, że nastolatka ma ogromne szanse na zwycięstwo.

Na całkowitą sumę punktów składają się głosy internautów oraz noty jury. Sara James maksymalną liczbę – 12 punktów otrzymała od Niemiec i Irlandii. 10 punktów od – Malty, Ukrainy, Holandii. Francja – gospodarz Eurowizji Junior 2021 – przyznała Polsce 2 punkty. Z Polski 12 punktów trafiło na konto reprezentacji Armenii.

Z "The Voice Kids" na Eurowizję

Sara James wzięła udział w czwartej edycji programu TVP "The Voice Kids", dołączając do drużyny Tomsona i Barona z zespołu Afromental. Przeszła przez wszystkie etapu show i dotarła do finału, w którym zwyciężyła, zdobywając największą ilość głosów widzów.

We wrześniu 2021 r. brała udział w programie "Szansa na sukces", który miał wyłonić polską reprezentantkę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Zakwalifikowała się do finału i wykonała na dym etapie autorski utwór "Somebody". Piosenka otrzymała największe poparcie telewidzów oraz jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021 – opisuje portal Onet.

Polska wygrała Eurowizję dla Dzieci dwa razy – po raz pierwszy w 2018 roku za sprawą Roksany Węgiel i rok później dzięki Viki Gabor.