KO składa wniosek do prokuratury ws. procedowania "lex TVN"

W miniony piątek, w dość niespodziewanych okolicznościach, sejmowa większość przegłosowana senackie weto do nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt ma teraz trafić do podpisu prezydenta.

Wniosek do prokuratury

Piątkowe posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu miało zostać zwołane na raptem pół godziny przed swoim początkiem. – To nawet nie chodzi o posłów, a o przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, władz kontrolnych, którzy po prostu nie mieli możliwości dotrzeć na posiedzenie. (...) Sprawa wygląda tak, jakby posłowie PiS przygotowali sytuację i nie dali możliwości przygotować się opozycji – mówił wówczas w rozmowie z portalem polsatnews.pl poseł Dariusz Joński.

Właśnie posiedzenia Komisji ma dotyczyć wniosek parlamentarzystów opozycyjnych do prokuratury. Ich zdaniem bowiem "zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu". Do złamania prawa nie doszło jednak według Marka Suskiego, deputowanego Prawa i Sprawiedliwości, który jest wiceprzewodniczącym Komisji.

– Jest to ewidentne złamanie Regulaminu Sejmu. Jest to przekroczenie uprawnień, które jest przestępstwem – powiedział poseł Michał Szczerba podczas zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej. Jego zdaniem, o posiedzeniu można przypomnieć SMS-em, ale nie poinformować o nim. – W Sejmie obowiązuje Regulamin Sejmu i nie możemy przechodzić obojętnie, jeśli jest łamany – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej.

Wniosek ma związek z art. 304 Kodeksu postępowania karnego, dotyczącego konieczności zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i dotyczy posłów PiS: przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Piotra Babinetza oraz wiceprzewodniczących Komisji Marka Suskiego i Joanny Lichockiej.

