Sędzia Juszczyszyn przywrócony do orzekania

O sprawie poinformowało Stowarzyszenie Sędziów Iustitia.

"Dziś sędzia Paweł Juszczyszyn został przywrócony do orzekania. W piątek 17.12.2021 r. wygrał on proces sądowy z prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie @Maciej_Nawacki, którego kadencja (prezesa) zakończyła się w tym samym dniu" – czytamy we wpisie na Twitterze.

W piątek Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie przywrócenie Juszczyszyna do orzekania. Prezes olsztyńskiego sądu uważa jednak, że uchwała ID SN o zawieszeniu nadal obowiązuje.

Sprawa sędziego

Paweł Juszczyszyn to sędzia z Olsztyna, o którym zrobiło się głośno, kiedy zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Na początku czerwca tego roku sędzia Juszczyszyn wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął SN.

Mowa o decyzji z 4 lutego 2020 roku, na mocy której Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżyła jego wynagrodzenie o 40 procent.

30 lipca lipca SO w Olsztynie wydał zaoczny wyrok. Zgodnie z treścią artykułu 339 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego, sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie.

Olsztyński sąd stwierdził, że uchwała o zawieszeniu Juszczyszyna "nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego" oraz nakazał pozwanemu "zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej sądu.

