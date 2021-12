Najdłuższy tunel w Polsce otwarty. Były premier chwali inwestycję

W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef rządu zwrócił uwagę, że nowy odcinek południowej obwodnicy Warszawy jest jednocześnie najdłuższym i najnowocześniejszym tunelem w Polsce.

– To tylko pewnego rodzaju symbol, można powiedzieć, połączenia Polski Wschodniej i Zachodniej. Symbol połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch systemów autostrad. To bardzo ważne, ponieważ do tej pory Polska w dużym stopniu była pocięta poszatkowana siatką dróg ekspresowych, bardzo potrzebnych, ale nie połączoną ze sobą w bardzo wielu miejscach – mówił Morawiecki dodając, że ok. 2/3 kosztów inwestycji zostało pokrytych z budżetu państwa.

– Zakończenie budowy i oddanie do ruchu tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy oznacza nie tylko uwolnienie mieszkańców południowych dzielnic stolicy od uciążliwego ruchu, ale też udrożnienie całego szlaku komunikacyjnego od granicy polsko-niemieckiej przez Poznań, Łódź, Warszawę aż po Mińsk Mazowiecki. To dobra wiadomość dla kierowców – stwierdził Andrzej Adamczyk.

Co ciekawe, inwestycję pochwalił w mediach społecznościowych nawet... europoseł Leszek Miller.

"Tunel pod Ursynowem nareszcie otwarty. Właśnie przejechałem nim w drodze na lotnisko. Nowoczesna, estetyczna konstrukcja. Brawo!" – napisał na Twitterze.

twitter

Południowa Obwodnica Warszawy

Droga ekspresowa S2 Południowa Obwodnica Warszawy łączy odcinki autostrady A2, wchodzącej w skład europejskiej trasy E30. To najważniejszy szlak komunikacyjny na osi wschód-zachód biegnący przez Europę.

W 2013 r. oddane do ruchu dwa zostało odcinki trasy S2 od węzła Konotopa do węzła Warszawa Lotnisko i kolejny do węzła Puławska wraz z łącznikiem S79 do węzła Marynarska. Od grudnia ubiegłego roku kierowcy mają do dyspozycji kolejne dwa odcinki (o długości ok. 14 km) od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska, łączące brzegi Wisły i autostradę A2 po wschodniej stronie Warszawy.