"Żegnaj Bohaterze i Przyjacielu". Wzruszające komentarze po śmierci Rozpłochowskiego

Andrzej Rozpłochowski, jeden z czołowych działaczy "Solidarności" na Śląsku, zmarł w wieku 71 lat.

W mediach społecznościowych politycy, komentatorzy sceny politycznej, dziennikarze oraz wielu internautów dzieli się swoimi i wspomnieniami i oddaje Rozpłochowskiemu wyraz szacunku. Kondolencje złożył m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Bohater niezłomny Andrzej Rozpłochowski

Andrzej Rozpłochowski urodził się 7 września 1950 r. w Gdańsku. W latach 70. pracował w PKP a następnie zatrudniony był w Hucie Katowice, gdzie współorganizował strajki w 1980 roku, pełniąc funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Po podpisaniu porozumień sierpniowych, Rozpłochowski pełnił funkcje kierownicze w regionalnych strukturach śląskiej „Solidarności”. W stanie wojennym został internowany i oskarżony o działalność antypaństwową, a na wolność wyszedł dopiero na mocy amnestii w 1984 r.

W 1988 r. Rozpłochowski wyemigrował do USA. Po powrocie do Polski kandydował (w 2010 r.) z list Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku śląskiego, a w 2014 r. z rekomendacji Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego – w obu przypadkach bez powodzenia.

Andrzej Rozpłochowski był wielokrotnie odznaczany, m.in. przez nieżyjącego już prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski) oraz prezydenta Andrzeja Dudę, który uhonorował go w 2015 Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.