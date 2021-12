Straż Graniczna: Najmniejsza liczba prób nielegalnej imigracji od sierpnia

Nowe dane dotyczące kryzysu migracyjnego w strefie przygranicznej z Białorusią polska Straż Graniczna podała we wtorek za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Twitter.

W ostatni poniedziałek, 20 grudnia granicę polsko-białoruską chciało przekroczyć w sposób nielegalny 26 osób. Ponadto, w Białowieży na Podlasiu 10-osobowa grupa cudzoziemców próbowała przeforsować zasieki graniczne. Odcinek jest chroniony przez oddział z placówki SG.

Kryzys na granicy

W 2021 roku polska Straż Graniczna odnotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z terytorium Białorusi do Polski. Od początku grudnia tego roku było to 1,2 tys. tego typu prób, w listopadzie – 8,9 tys., w październiku – 17,5 tys., we wrześniu – 7,7 tys., zaś w sierpniu – 3,5 tys.

Właśnie od sierpnia Polska musi się mierzyć z atakiem hybrydowym ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki z wykorzystaniem nielegalnych imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu, takich jak Syria czy Irak. Część obcokrajowców wróciła już samolotami z Mińska do swoich krajów, ale grupy migrantów nadal przebywają w strefie przygranicznej w towarzystwie białoruskich pograniczników. Problem dotyczy również Litwy i Łotwy.

Polskiej granicy wschodniej, czyli jednocześnie flanek Unii Europejskiej i NATO, chronią funkcjonariusze Straży Granicznej i policji oraz wojsko, w tym Wojska Obrony Terytorialnej.

Rozporządzenia ministra

Od 1 grudnia tego roku w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje zakaz przemieszczania się z kilkoma wyjątkami. Potrwa do 1 marca 2022 roku. Rozporządzenia wydał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Zmianą w stosunku do wcześniejszego stanu rzeczy jest możliwość przebywania przy granicy dziennikarzy i przedstawicieli mediów.

