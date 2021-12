"Zły duch premiera". Partia Ziobry szykuje po Nowym Roku ofensywę?

We wtorek Janusz Kowalski był pytany na antenie Polsat News o konflikt między jego formacją a premierem. Poseł stwierdził, że "są pewne różnice zdań", a w temacie polityki europejskiej to ostatecznie Zbigniew Ziobro miał rację. Po raz kolejny Kowalski podkreślił, że to Konrad Szymański ponosi odpowiedzialność za porażkę ws. negocjacji z Unią Europejską.

Wcześniej w Radiu Plus Janusz Kowalski wskazał, kto jest odpowiedzialny za porażki polskiego rządu. Jest nim Konrad Szymański. Kowalski stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki czym prędzej powinien zdymisjonować ministra Konrada Szymańskiego - odpowiedzialnego za negocjacje z UE. – Powinien natychmiast odejść z rządu, z nim nic nie wygrywamy – mówił poseł. Następnie wymieniał porażki Szymańskiego: politykę energetyczną UE, negocjacje KPO, Turów.

Będzie dymisja?

O nowych aspektach sporu informuje "Gazeta Wyborcza". "Według polityków PiS nie jest wykluczone, że po Nowym Roku Solidarna Polska oficjalnie będzie się domagać dymisji Szymańskiego, a kandydatem na nowego ministra mógłby być sam Kowalski przedstawiający się jako ekspert od relacji z UE. Latem tego roku Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceministra rozwoju, udowadniał bowiem, że nasz kraj traci finansowo na relacjach z UE, zaś w 2027 roku (po zakończeniu perspektywy finansowej) powinno być przeprowadzone referendum nad dalszym członkostwem w UE" – czytamy.

"GW" wskazuje, że politycy Solidarnej Polski przedstawiają Konrada Szymańskiego jako złego ducha premiera Morawieckiego. "Ta taktyka o tyle może być skuteczna, że prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że Szymański, długoletni europoseł, zbyt długo przebywał w Brukseli i Strasburgu i nadmiernie nasiąkł tamtejszą atmosferą" – opisuje gazeta.

