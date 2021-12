Agata Kornhauser-Duda: Jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków

Wigilijne spotkanie z pełniącymi służbę na granicy miało miejsce w Kodniu. Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli żołnierzom i funkcjonariuszom życzenia oraz zapewnili o ich nieustającym wsparciu.

Szacunek i duma

Prezydent podkreślił, że to dla niego zaszczyt, że może wziąć udział w takim wydarzeniu.

– Cieszymy się, że możemy być tu dziś z Państwem; tu, gdzie funkcjonariusze SG i Policji wspierani przez wojsko i Straż Pożarną wykonują swoje zadania dla bezpieczeństwa nas wszystkich – powiedział prezydent.

Andrzej Duda złożył pełniącym służbę życzenia bożonarodzeniowe. Prezydent podkreślił, że Polacy patrzą na żołnierzy i funkcjonariuszy "z szacunkiem dla munduru i wielką wdzięcznością za wykonywane zadania".

– Proszę, abyście przekazali nasze podziękowania w swoich domach. Życzymy Wam, aby te Święta minęły w dobrej i bezpiecznej atmosferze; życzymy wszelkiego powodzenia i bezpiecznych powrotów ze służby – wskazał Andrzej Duda.

Życzenia od Pierwszej Damy

Głos zabrała także małżonka prezydenta. Agata Kornhauser-Duda dziękowała żołnierzom i funkcjonariuszom nie tylko za ich służbę, ale także za inne inicjatywy.

– Dziękując państwu za waszą służbę, chciałabym podziękować jeszcze za jedno: przede wszystkim za państwa bardzo dobre serce i za to, że wspierają państwo lokalne społeczności, czy to pracując w polskim kontyngentach wojskowych, czy będąc na polskiej granicy – powiedziała małżonka prezydenta.

Kornhasuer-Duda podkreśliła, że w tej kwestii jest wyrazicielką "zdania wielu Polek i Polaków", którzy z szacunkiem podchodzą do służby żołnierzy i funkcjonariuszy.

– Ja mam możliwość rozmawiania z państwa rodzinami i oni ogromnie się o państwa martwią i was wspierają i też rozumieją oczywiście, jakie zadania przed wami stoją. Życzę, by zawsze to wsparcie było i byście je zawsze odczuwali. Proszę wierzyć, że mają państwo wsparcie w większej części naszego społeczeństwa – dodała.

Po zakończeniu Wigilii, para prezydencka spotkała się z mieszkańcami Kodnia oraz żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi wartę na granicy.

