ŻW będzie prowadzić postępowanie wobec dezertera za jazdę pod wpływem alkoholu i marihuany

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, powszechne organy ścigania przekazują Żandarmerii Wojskowej materiały postępowania przygotowawczego w sprawie Emila Cz.

To żołnierz, wobec którego już wcześniej Żandarmeria Wojskowa wszczęła śledztwo w kierunku dezercji. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. St. szer. Emil Cz. pełnił służbę w okolicach przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Narewka. W ubiegłym tygodniu nagle zaginął. Szybko jednak okazało się, że Cz. zdecydował się przejść na stronę Białorusi, gdzie stał się źródłem absurdalnych oskarżeń pod adresem Polski. Stwierdził m.in., że polskie służby notorycznie mordują imigrantów. Zapewnił, że był świadkiem takich zdarzeń oraz że sam brał w nich udział.

Kierował autem w stanie nietrzeźwości

Jak potwierdził PAP we wtorek szef oddziału komunikacji społecznej płk Marcin Wiącek, 11 grudnia policja zatrzymała do rutynowej kontroli drogowej Emila Cz. Do zatrzymania doszło w centrum Giżycka. Kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu i marihuany. W związku z faktem, że Emil Cz. jest żołnierzem, dalsze czynności w tej sprawie będzie prowadziła Żandarmeria Wojskowa.

Aktualnie powszechne organa ściągania przekazują Żandarmerii Wojskowej materiały postępowania przygotowawczego. Niezwłocznie po ich otrzymaniu Żandarmeria Wojskowa przejmie do prowadzenia postępowanie w kierunku art. 178 a § 1 kk.

Nie jest to jednak jedyny przypadek złamania prawa przez dezertera. Emil Cz. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach 27 września 2021 r. został uznany za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. Sąd skazał go za to na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Sąd orzekł wobec Emila Cz. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres 1 roku od uprawomocnienia się wyroku. Obrońca oskarżonego złożył apelację.

Czytaj też:

Postulat Konfederacji ws. dezertera. "Domagamy się tego w trybie pilnym"