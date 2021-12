Policja nie odpuszcza przed świętami. Tysiące mandatów za brak maseczek

Rzecznik Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP podkreślił, że stan epidemii cały czas obowiązuje, a związane jest to z transmisją wirusa. - W związku z tym policjanci zwracają uwagę m.in. na obowiązek zakrywania ust i nosa, czy to w pojazdach komunikacji zbiorowej, czy też w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie taki przepis obowiązuje bez względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie" – zaznaczył inspektor.

– Bardzo często osoby zaszczepione tak tłumaczą się policjantom, że myślały, że nie muszą zasłaniać ust i nosa w pomieszczeniach użyteczności publicznej – tłumaczył.

Tysiące mandatów

Według danych przekazanych przez KGP w przedświąteczny weekend policjanci pouczyli 9 678 osób, w związku z niezakrywaniem ust i nosa maseczką. - W sobotę ukaraliśmy prawie 5 tys. osób, które mimo zwrócenia przez policjantów uwagi nie chciały zastosować się do tego obowiązku zakrywania ust i nosa. Z kolei w niedzielę ukaranych mandatami zostało prawie 4,6 tys. osób – przekazał, dodając, że łącznie w weekend ukaranych zostało 9 532 osób.

– W stosunku do osób, które odmawiają przyjęcia mandatu, kierowane są wnioski o ukaranie do sądu. Takich wniosków podczas ostatniego weekendu było 748 – podał.

Przedświąteczne kontrole

Przekazał przy tym, że policjanci podczas przedświątecznego weekendu skontrowali prawie 7 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej. – Cały czas współdziałamy w tym zakresie z Państwową Inspekcją Sanitarną i przypominam, że policjanci w związku z niestosowaniem się do przepisów związanych z wprowadzonym stanem epidemii mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych, natomiast Państwowy Inspektor Sanitarny może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej wysoką karę pieniężną – podkreślił.

– Generalnie w każdy weekend podejmujemy ok. 30 tys. interwencji w związku z nieprzestrzeganiem nakazów, zakazów i ograniczeń. Średnio tygodniowo kontrolujemy ok. 200 tys. razy obiekty handlowe, galerie, sklepy, i inne obiekty. Średnio w ostatnim czasie nałożyliśmy ok. 40 tys. mandatów tygodniowo – dodał rzecznik KGP.

