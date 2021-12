Wigilijny talerz dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta

Wydarzenie jest wyrazem solidarności wobec więzionych od 9 miesięcy działaczy Związku Polaków na Białorusi: Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz prawie tysiąca osób zatrzymanych przez dyktatorski reżim Łukaszenki. Jest otuchą dla ich rodzin, protestem wobec bezprawia. W polskiej tradycji pusty talerz na wigilijnym stole jest symbolem nieobecnych, wobec których kierujemy myśli i modlitwy. 40 lat temu po brutalnym wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego w Polsce, w bardzo wielu polskich domach puste miejsce miało szczególny wymiar: symbolizowało aresztowanych, internowanych, zamordowanych.

Dziś, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za granicą zaprosił Rodaków na całym świecie do dedykowania tego miejsca więźniom sumienia na Białorusi, do przesyłania zdjęć pustego wigilijnego talerza wraz z krótkimi życzeniami i hashtagiem #WigiliaAndżelikiiAndrzeja

Minister zwrócił się do organizacji oraz mediów polonijnych o szeroką popularyzację wydarzenia na wszelkich możliwych kanałach informacyjnych, tak by informacja o akcji solidarnościowej „Wigilijny talerz dla Andżeliki i Andrzeja” mogła dotrzeć do wszystkich tych, dla których wolność, solidarność i demokracja stanowią podstawowe wartości. Tak, by jej odzew był jak najszerszy stanowiąc wsparcie dla uwięzionych i ich rodzin. Z chwilą zakończenia akcji zebrane życzenia zostaną wydrukowane i przekazane Adresatom.

Dodatkowych informacji udziela:

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

KPRM / telefon: +48 22 694 63 24; DWPP@kprm.gov.pl

www: polonia.gov.pl

Czytaj też:

Rau wyraża solidarność z więźniami politycznymi na BiałorusiCzytaj też:

Cichanouska dziękuje Dudzie. "Cieszę się, że mamy tak bliskiego przyjaciela jak Polska"