Odłożył 700 tys. zł na emeryturę. Państwo przejęło wszystkie pieniądze

Pan Krzysztof to były wojskowy, który pobiera emeryturę (należną mu po 30 latach służby dla państwa). Sprawę opisuje "Gazeta Wyborcza".

Po skończeniu kariery wojskowej pracował w cywilu, gdzie przez prawie 20 lat odłożył 700 tys. zł składek do ZUS.

Obecnie mężczyzna osiągnął wiek emerytalny, jednak jak się okazuje, nie zobaczy ani złotówki z odłożonych składek. Państwo polskie przejęło odkładane przez niego pieniądze w pełnym majestacie prawa.

Jak mogło do tego dojść? Wszystko z powodu reformy emerytalnej. "W myśl ustawy, kto wstąpił do służby wojskowej po 2 stycznia 1999 r. (wejście w życie reformy emerytalnej), ma prawo do drugiej emerytury z ZUS za lata pracy w cywilu. Kto jednak — jak pan Krzysztof — służył w armii wcześniej, nic nie dostanie" — opisuje dziennik.

Pan Krzysztof nie dał za wygraną i odwołał się do Sądu Najwyższego, jednak nawet to nie pomogło mu odzyskać zabranych pieniędzy. Około 700 tys. złotych przejął Skarb Państwa.

Polaków zapytano o emeryturę z ZUS

Tylko co siódmy Polak (14,1 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że emerytura, którą dostanie z ZUS, pozwoli mu na dostatnie życie – wynika z sondażu IPSOS.

Niemal dwie trzecie (62,3 proc.) badanych uważa, że na dostatnie życie na emeryturze pracuje się całe życie, prawie połowa (48,9 proc.) ankietowanych deklaruje, że ma świadomość tego, że aby móc żyć na emeryturze na godnym poziomie, będą musieli dorabiać.

Dwoje na troje badanych (64,5 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że emerytura to kolejny etap w życiu. Sześć na dziesięć badanych osób (58,5 proc.) uważa, że emerytura to duża ilość wolnego czasu. 43,5 proc. badanych kojarzy emeryturę z brakiem pieniędzy, a 41,8 proc. z utratą zdrowia. Podobna liczebnie grupa badanych (39,9 proc.) kojarzy emeryturę ze spokojem. Jednej trzeciej badanych emerytura kojarzy się z lękiem (30,9 proc.) i zależnością (31 proc.).

