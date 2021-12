Młodzi na szlakach dyplomacji

Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji to projekt mający na celu nie tylko edukację młodych w zakresie umiejętności dyplomatycznych, międzynarodowych czy protokolarnych, ale również promocję Polski na arenie międzynarodowej. Podczas czterech zjazdów od połowy roku młodzież wypracowywała także pomysły na to, jak nasz kraj przedstawiać atrakcyjnie i wbrew niekorzystnym stereotypom. Służyć temu ma m.in. opracowany podczas trwania projektu „Niezbędnik” wiedzy o naszym kraju, który ma promować prawdę o Polsce i przybliżać jej atrakcje. Jego adresatami są przede wszystkim obcokrajowcy, którzy na ogół niewiele wiedzą o naszym kraju.

– Nieszablonowe rozwiązania, nieoczywiste przykłady i ciekawostki mają zachęcić obywateli innych państw, by pogłębili wiedzę o Polsce, zapoznali się z niezwykle ciekawą i obfitującą w wiele zarówno dramatycznych jak i chwalebnych wydarzeń. Jako jedna ze współautorów tej pracy, mogę z dumą powiedzieć, iż jest on naprawę wartościowy i pomocny. MSD to również ludzie, cała społeczność która się wokół tego projektu zgromadziła. Młodzi, zdolni, aktywni, którym dobro ojczyzny jest jedną z najwyższych wartości. Podczas zjazdów mieliśmy okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniem z działalności społecznej, inspirować się nawzajem. Myślę, że znajomości, a być może nawet przyjaźnie będą trwały latami, by współpracując uczynić świat choć trochę piękniejszym – mówi o projekcie jedna z jego uczestniczek Maria Sobieska.

– MSD to dobrze wykorzystany przeze mnie czas. Nauczyłem się wielu rzeczy takich jak: protokół dyplomatyczny, savour vivre, czy podstawowe niezbędne pojęcia w języku dyplomatów. To zdecydowanie najlepszy projekt na jakim byłem. Czekam na kolejne edycje – przekonuje inny z uczestników Mateusz Feszler.

Bez wątpienia mocną stroną projektu byli zapraszani prelegenci i wykładowcy, którymi byli ludzie z olbrzymim doświadczeniem międzynarodowym, dyplomatycznym i politycznym. Konsulowie, dyplomaci, teoretycy i praktycy związani z MSZ. Spotkania nawiązywały też do historii polskiej dyplomacji, patrzenia na nasz kraj przez pryzmat innych państw i wielu innych zagadnień stanowiących istotę polityki międzynarodowej.

– W ciągu kilku miesięcy miałem okazję poznać zarys i cele polskiej polityki międzynarodowej oraz spotkać osoby, które ją współtworzą. Dzięki szerokiemu wachlarzowi prelegentów mogliśmy czerpać z ogromnej skarbnicy doświadczeń profesjonalistów obszaru tematycznego. W trakcie projektu intensywnie pracowaliśmy też nad niezbędnikiem wiedzy o Polsce. Ten ważny dokument jest wkładem młodego pokolenia w promowanie Polski i polskości na całym świecie. Osobiście uczestniczyłem w tworzeniu tej części niezbędnika, która przedstawiała naszych bohaterów narodowych i wszystkich zasłużonych dla wspólnoty ludzkiej. Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji była dla mnie również okazją do poznania młodych ludzi, którzy podzielają moje poczucie obowiązku zaangażowania w sprawy publiczne. Nowe przyjaźnie i znajomości to wartość niewymierna tego projektu, ale równie istotna i drogocenna. Z wielkim sentymentem i sympatią będę wspominał tę inicjatywę – zauważa kolejny uczestnik projektu, Mateusz Łukomski.

Warto zaznaczyć, że udział w „Młodzieżowej Sztuce Dyplomacji” był w pełni bezpłatny. Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu „NoweFIO na lata 2021–2027”.