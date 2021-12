Tego nie można przegapić! Dziennikarze "Do Rzeczy" śpiewają kolędę

Święta Bożego Narodzenia trudno sobie wyobrazić bez kolęd. Dziennikarze "Do Rzeczy", specjalnie dla Państwa, postanowili zaśpiewać jedną z najpopularniejszych kolęd – "Wśród nocnej ciszy". Jak nam poszło? Oceńcie Państwo sami!

"Wśród nocnej ciszy" – geneza

"Wśród nocnej ciszy" to kolęda polska powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Po raz pierwszy została opublikowana w 1853 w dodatku do Śpiewnika kościelnego autorstwa ks. Michała Marcina Mioduszewskiego, który przeznaczył ją do śpiewów mszalnych. Powszechnie znana była już na początku XIX wieku. Śpiewana była zazwyczaj zaraz po rozpoczynającej ją kolędzie Pienia Aniołów brzmią. W XIX wieku kolęda wielokrotnie była przerabiana, a na jej melodię śpiewano pieśni patriotyczne

"Wśród nocnej ciszy" – tekst kolędy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie

Do Betlejem pospieszajcie

Przywitać Pana

Czym prędzej się wybierajcie

Do Betlejem pospieszajcie

Przywitać Pana

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Z wszystkimi znaki danymi sobie

Jako Bogu cześć Mu dali

A witając zawołali

Z wielkiej radości

Jako Bogu cześć Mu dali

A witając zawołali

Z wielkiej radości

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany

Cztery tysiące lat wyglądany

Na Ciebie króle, prorocy

Czekali, a Tyś tej nocy

Nam się objawił

Na Ciebie króle, prorocy

Czekali, a Tyś tej nocy

Nam się objawił

I my czekamy na Ciebie, Pana (hej)

A skoro przyjdziesz na głos kapłana

Padniemy na twarz przed Tobą

Wierząc, żeś jest pod osłoną

Chleba i wina

Padniemy na twarz przed Tobą

Wierząc, żeś jest pod osłoną

Chleba i wina (hej)

Chleba i wina

Kolęda – historia

Początkowo kolęda była radosną pieśnią noworoczną, wywodzącą się z tradycji ludowej. Najczęściej była utrzymana w konwencji religijnej. W swym pierwszym znaczeniu była noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Nieco później wykształciła się kolęda w rozumieniu religijnej pieśni związanej z narodzinami Jezusa. Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu. Była ona śpiewana w nocy z 24 na 25 grudnia w zorganizowanej przez niego w Greccio we Włoszech szopce w 1223 r.

W liturgii Kościoła katolickiego kolędy śpiewa się od mszy w nocy z 24/25 grudnia (pasterki) do święta Chrztu Pańskiego, czyli pierwszej niedzieli po 6 stycznia. W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

Najstarszą zachowaną polską kolędą jest "Zdrów bądź, królu anielski". Pochodzi ona z 1424 roku. Kolędy zyskały na popularności zwłaszcza na przełom XVII i XVIII wieku. To właśnie wtedy powstała jedna z najważniejszych pieśni bożonarodzeniowych – "W żłobie leży”. W polskim dorobku zachowało się około 500 kolęd i pastorałek. Do najpopularniejszych polskich kolęd zaliczamy m.in. „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”.

