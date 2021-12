Podano 46 mln szczepionek. Oto oficjalna liczba odczynów poszczepiennych

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 46 157 174 dawek. Dotychczas po szczepieniu przeciw COVID-19 zgłoszono 16 677 niepożądanych odczynów.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia, może mieć łagodną, poważną lub ciężką postać. Większość zgłoszonych dotąd po szczepieniu przeciw COVID-19 odczynów było łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 20 922 571. Dawkę przypominającą podano 6 089 485 osobom.

Nowa szczepionka przeciw COVID-19

Nuvaxovid to piąta szczepionka zalecana w UEdo zapobiegania COVID-19. Jest to preparat białkowy i wraz z już zatwierdzonymi szczepionkami będzie wspierać kampanie szczepień w państwach członkowskich UE w kluczowej fazie pandemii — poinformowała EMA.

We wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz powiedział na konferencji prasowej, że Polska uczestniczy "w zamówieniu, w przetargu unijnym na 100 mln szczepionek firmy Novavax". – Ten przetarg jest podzielony, można powiedzieć, na dwie transze. Jedna to jest transza początkowa, a druga transza początkowa, ale z możliwością płynnej reakcji na zamówienia – powiedział rzecznik MZ.

Wyjaśnił, że "w ramach pierwszej transzy mamy zamówionych 1 mln 800 tys. dawek, a w ramach tej drugiej elastycznej transzy mamy zamówionych 2,5 mln dawek". – Oczywiście te dawki możemy zwiększać. Więc sumarycznie mówimy w tej chwili o zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 mln dawek szczepionek – powiedział Andrusiewicz.

