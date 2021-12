Kulesza zwołuje nadzwyczajne posiedzenie PZPN ws. Sousy

O decyzji prezesa PZPN poinformowano w mediach społecznościowych. Sprawa ma związek z trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousą.

"Prezes PZPN Cezary Kulesza zwołał na środę, 29 grudnia 2021 roku nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej" – czytamy na oficjalnym koncie związku na Twitterze.

Szokująca decyzja Sousy

W niedzielę obecny prezes PZPN poinformował o prośbie, jaką otrzymał od trenera Polaków.

"Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem" – czytamy na twitterowym koncie Cezarego Kuleszy.

Jak donoszą media, Sousa otrzymał ofertę z brazylijskiego klubu Flamengo Rio de Janeiro i poprosił o natychmiastowe rozwiązanie kontraktu z PZPN.

O komentarz w sprawie został poproszony również Zbigniew Boniek. To za jego kadencji w fotelu szefa PZPN w reprezentacji pojawił się Sousa.

Były prezes PZPN tłumaczy, ze Portugalczyk nie może w prosty sposób rozwiązać kontraktu ze związkiem.

Decyzja Portugalczyka wywołała ogromny szok w Polsce i mocno skomplikowała sytuację polskiej drużyny przed zbliżającymi się meczami barażowymi o awans na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze.

Media spekulują, że posadę trenera mógłby ponownie objąć Adam Nawałka. To trener, z którym polscy piłkarze osiągnęli największy sukces ostatnich lat docierając do ćwierćfinału EURO 2016 we Francji.

