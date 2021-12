MON na zakupach. Do wojska trafią nowe drony

Umowa przewiduje dostawę 100 dronów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Na wyposażenie wojska mają one trafić w latach 2024-2027.

– Drony wykorzystywane są również w czasach pokoju, w sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś, w sytuacji, w której zostaliśmy zaatakowani, ten atak dokonany przez Białoruś jest faktem. Również mamy do czynienia z wykorzystywaniem dronów także przez stronę białoruską. Drony służą rozpoznaniu, a następnie funkcjonariusze służb białoruskich niszczą tymczasowe ogrodzenie, aby otworzyć drogę do wypychania migrantów na stronę polską – powiedział Błaszczak.

Polski sprzęt

Szef resortu obrony zaznaczył, że nowe drony będą polskiej produkcji. Ich projekt opracował Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, a wyprodukuje je konsorcjum złożone z Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w Łodzi i w Bydgoszczy.

– Co do zasady chcemy, żeby pozyskiwać na wyposażenie Wojska Polskiego drony z różnych źródeł. Bardzo cieszymy się z tego, że polski przemysł zbrojeniowy ma zdolności do ich budowy. Dlaczego ta dywersyfikacja jest ważna? Chodzi o to, żeby nie uzależniać się od jednego z dostawcy. W związku z tym na posiedzeniu Rady Modernizacji Technicznej zapadła decyzja o wznowieniu dostaw dronów Fly Eye. Czyli dronów wykorzystywanych już przez Wojsko Polskie, przez wojska operacyjne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej – poinformował minister.

Polityk dodał, że jednym z głównych zadań Agencji Uzbrojenia w nowym roku będzie pozyskanie amunicji krążącej dla polskiego wojska. – Wojsko Polskie powinno dysponować dużymi ilościami takiej broni. To co jest teraz, oceniamy jako zbyt małe zasoby – stwierdził.

Umowa na dostawę dronów warta jest 174 mln zł brutto.

