Rekomendacje GIS na Sylwestra i Nowy Rok: Maseczki, dezynfekcja, "paszporty COVID", dystans

Noszenie maseczek, częste mycie rąk, weryfikacja "paszportów covidowych", zachowanie 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami imprez plenerowych, zakaz używania nadmuchowych suszarek do rąk – to niektóre z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów i uczestników sylwestrowych i noworocznych imprez.

Zgodnie z wytycznymi GIS, organizator wydarzenia powinien wyznaczyć osobę, która zadba o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych i będzie w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną przed, w trakcie i po imprezie.

Osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z klientem, powinny mieć aktualny "paszport covidowy" (aktualny certyfikat szczepień, status ozdrowieńca nie starszy niż 180 dni).

GIS wskazuje też na obowiązek noszenia maseczki przez wszystkich pracowników, częstej dezynfekcji dłoni, udostępnienia środków do dezynfekcji w ogólnodostępnych miejscach, toaletach, przy wejściu, wyjściu, a także pojemników na zużyte maseczki, jednorazowe rękawiczki, inne odpady – preferowane są kosze bezdotykowe.

Organizator zabawy powinien zadbać o weryfikację osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 poprzez skontrolowanie kodów QR przy wejściu na imprezę sylwestrową. Powinien też wymagać od osoby niezaszczepionej przeciw COVID-19 przedstawienia wyniku testu na koronawirusa, który ma nie więcej, niż 48 godzin od wejścia na teren imprezy.

Dystans i dezynfekcja

Jeśli to możliwe, wykonawcy i artyści powinni w trakcie występów zachować odległość co najmniej 1,5 metra pomiędzy sobą. Wszystkie narzędzia służące do charakteryzacji – jeśli nie są jednorazowe – powinny być zdezynfekowane przed użyciem.

Podczas wejścia i wyjścia z budynku publiczności, pracownicy ochrony i bileterzy mają być wyposażenie maseczki, środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe; ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce. W kolejkach powinien być zachowany dystans co najmniej 1,5 m.

Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy. Preferowane są bilety elektroniczne.

Powinno się wietrzyć/wentylować pomieszczenia, a sprzątanie i dezynfekcja toalet powinna odbywać się minimum raz na godzinę. Używanie nadmuchowych suszarek do rąk jest zakazane.

Wind powinny używać tylko rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze, ciężarne. Posiłki serwowane dla obsługi i artystów mają być podawane z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.

W trakcie imprez plenerowych obowiązuje zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami oraz zakrywania ust i nosa.