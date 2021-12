Morawiecki politykiem roku 2021 według wyborców PiS

O to, kto jest politykiem roku 2021, zapytała wyborców dwóch największych sił politycznych w Polsce pracownia Social Changes. Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Morawiecki, Tusk i Trzaskowski

Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy zwyciężył premier Mateusz Morawiecki, zyskując 28 proc. wskazań. Na drugim miejscu znalazł się Andrzej Duda – wskazało na niego 21 proc. respondentów. Dopiero na trzecim miejscu znalazł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na szefa PiS wskazało 12 proc. respondentów.

"Ciekawie wygląda sytuacja wśród wyborców Platformy Obywatelskiej. Dwaj politycy – Donald Tusk i Rafał Trzaskowski – uzyskali dokładnie tyle samo wskazań – po 33 proc. Można z tego wnioskować, że pozycja Tuska - byłego premiera, obecnego szefa PO - jest słabsza, niż się wydaje. Prezydent Warszawy pozostaje w oczach wielu sympatyków Platformy poważnym kandydatem do przywództwa. Tym bardziej, że powrót Tuska do krajowej polityki nie przyniósł opozycji takich zysków, jakich spodziewała się większość obserwatorów" – opisuje portal wPolityce.pl.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1052 osób w dniach od 17 do 20 grudnia 2021 r.

Kaczyński "namaścił" swojego następcę?

– Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. Jak się kogoś takiego ma w składzie, w zespole, to warto by pracował dla Polski, a nie zabierać mu szanse. Często jego przeciwnicy mają coś przeciwko, bo nie podoba im się, że jest od nich lepszy. Ode mnie tez jest zdolniejszy, ale ja się z tego cieszę. Nawiasem mówiąc, między mną a premierem Morawieckim jest taka sama różnica pokoleń, jak między premierem Olszewskim a mną – powiedział wicepremier w wywiadzie udzielonym Interii.

Cieszę się z tego, że mamy w drużynie Morawieckiego, choć są tacy - szczególnie w tym samym pokoleniu, co Morawiecki - którzy patrzą na to inaczej. Ale takie jest życie – skwitował Jarosław Kaczyński.

