Sylwester Marzeń TVP. Tabloid ujawnił zachcianki największej gwiazdy imprezy

Imprezę sylwestrową TVP uświetnią m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Roksana Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Julio Iglesias Junior, zespół Akcent oraz Helena Vondrackova. Prowadzącymi Sylwestra Marzeń z telewizyjną Dwójką będą: Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski oraz Norbi.

Jednak największą gwiazdą wydarzenia będzie amerykański wokalista Jason Derulo, którego udział w imprezie ogłoszono kilka dni temu. "Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa – amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem TVP" – napisał w mediach społecznościowych prezes TVP Jacek Kurski.

Tabloid ujawnia wymagania Derulo

"Super Express" informuje, że Derulo wczoraj wieczorem wylądował w Polsce. Na lotnisku czekała na niego limuzyna i busy dla całej 10-osobowej ekipy. "W pokoju hotelowym artysty obowiązkowo musiały pojawić się: woda Fidżi, organiczne soki bez miąższu, woda kokosowa, koktajle proteinowe, suszone i świeże owoce, napoje energetyczne i izotoniczne, witaminy i domowe zupy z organicznych warzyw. Pojawił się również stół z polskimi przysmakami" – podaje tabloid.

To nie koniec wymagań gwiazdora. – Całe piętro w hotelu zostało zarezerwowane tylko dla niego i jego ludzi. Wszędzie znajdują się środki do dezynfekcji rąk, maski chirurgiczne oraz chusteczki antybakteryjne – ujawnia informator "SE".