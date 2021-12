"Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali". Noworoczne orędzie prezydenta

Na początku swojego orędzia Andrzej Duda zwrócił uwagę, że mijający rok był kolejnym, w którym zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa. – Pragnę wyrazić moje głębokie współczucie wszystkim, którzy z powodu pandemii stracili swoich bliskich – powiedział prezydent i podziękował wszystkim pracownikom służby zdrowia za "olbrzymi wysiłek i poświęcenie" w walce z COVID-19.

– Równocześnie chciałbym kolejny raz ponowić mój apel do każdego, kto jeszcze tego nie zrobił: szczepmy się! Państwo polskie zapewniło szczepionki każdemu, kto chce skorzystać z tej możliwości. Każdy może zaszczepić się pierwszą, drugą, a teraz i trzecią dawką przypominającą. Skorzystajmy z tej najlepszej możliwości ochrony życia i zdrowia swojego, ale także i innych. To od nas zależy, jak szybko pokonamy pandemię – zaapelowała głowa państwa.

Sytuacja gospodarcza

Gospodarz Pałacu Prezydenckiego zaznaczył, że mimo szalejącej na świecie epidemii, w Polsce udało uratować się miejsca pracy. – Bezrobocie jest w naszym kraju najniższe od lat. Polska gospodarka powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu – powiedział.

Jak zauważył prezydent, "cały świat zmaga się dziś z niespotykanym od wielu lat wzrostem cen".

– Dlatego podpisałem ustawę, która obniżyła akcyzę na prąd i paliwa, i oczekuję od rządu i parlamentu podejmowania kolejnych działań, które skutecznie będą chronić portfele Polaków – poinformował.

Kryzys na granicy

W swoim orędziu Andrzej Duda nawiązał również do "ataku hybrydowego sterowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki". W jego ocenie "zdaliśmy egzamin jako państwo i jako obywatele" dzięki zdecydowanej reakcji i poświęceniu przedstawicieli służb mundurowych.

– Jesteśmy dumni z naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy dowiedli, jak wielkim zobowiązaniem jest dla nich noszenie polskiego munduru. Pamiętajmy, że również w tę noc sylwestrową wielu z nich strzeże naszych granic – zaapelował prezydent.



– Sprawy naszego bezpieczeństwa wiążą się ściśle z bezpieczeństwem krajów naszego regionu i całej Europy. Osobiście rozmawiałem w ostatnich tygodniach z wieloma światowymi przywódcami. Zawsze spotykałem się z całkowitym zrozumieniem i pełnym uznaniem dla naszych działań. Polska jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim – zapewnił.



Życzenia noworoczne

Prezydent stwierdził, że z pewnością poradzimy sobie z wszelkimi wyzwaniami, jakie postawi przed nami 2022 rok, ponieważ "jako Polska i Polacy nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy przezwyciężyć nawet największe problemy".

– Chcę w tym wyjątkowym dniu złożyć Państwu z głębi serca płynące życzenia, byśmy niezależnie od różnic poglądów i spraw, które nas dzielą, a także głębokich emocji, które często nam towarzyszą, potrafili ze sobą rozmawiać, podać sobie rękę, uśmiechnąć się do siebie nawzajem – powiedział.



– Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to, co nas, Polaków, łączy, jest mocniejsze i trwalsze niż to, co nas dzieli – dodał na zakończenie prezydent RP Andrzej Duda.



Czytaj też:

To był rok religijnego zagubienia w KościeleCzytaj też:

Do siego roku 2022! Życzenia noworoczne od redakcji "Do Rzeczy"