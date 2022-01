Rzymkowski: 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości

Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna. Rzymkowski był pytany we wtorek na antenie radiowej Jedynki, czy aktualne są plany powrotu uczniów do szkół w dniu 10 stycznia.

– Smucą mnie informacje z krajów Europy Zachodniej, a zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości, ten powrót nastąpi – powiedział Rzymkowski.

Powrót do sprawdzonego systemu

Jak przypomniał, do 20 grudnia funkcjonował system, który dobrze się sprawdził.

– W zależności od ogniska covid w danej placówce oświatowej czy wychowawczej, wówczas szkoła przechodziła bądź w tryb hybrydowy - część osób, która nie miała kontaktu z osobą zainfekowaną dalej stacjonarnie kontynuowała naukę, a uczniowie, którzy potencjalnie mogli być zainfekowani, przechodzili w tryb zdalny. W przypadku dużego ogniska cała szkoła przechodziła w tryb zdalny. Do tego rozwiązania od 10 stycznia wracamy – podkreślił.

Dopytywany o ewentualne zmiany w kalendarzu ferii zimowych Rzymkowski powiedział, że "teraz tego typu zmiany nie wchodzą w grę". – Jest to niezwykle trudne, aby w tym momencie dokonywać zmian w kalendarzu szkolnym. Sytuacja w ubiegłym roku była zupełnie inna, od początku zaplanowano, by odbyły się w jednym terminie – ocenił.

Wiceminister edukacji stwierdził również, że "gdyby wszystkie grupy zawodowe były tak dobrze zaszczepione jak nauczyciele, możliwe, że wówczas nie mielibyśmy takich problemów z covid, jakie obserwujemy".

