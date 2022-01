Wykładowca KUL donosi na Czarnka: To skandal!

O sprawie informuje Radio Zet, do którego zwrócił się jeden z wykładowców KULu. Anonimowy rozmówca jest oburzony sytuacją z ministrem Czarnkiem, który ma zaniedbywać swoje obowiązki uczelniane.

– Najlepszy minister edukacji ma zaplanowane na cały rok tylko kilkadziesiąt godzin dydaktycznych, tylko w poniedziałki. Jeśli dali mu obniżkę na taką skalę, to skandal - przekonuje.

Minister jako wykładowca

W całym semestrze zimowym minister miał jedynie 60 godzin dydaktycznych – wszystkie w poniedziałki. W semestrze letnim prawdopodobnie będzie to już tylko 45 godzin.

– Nie wiem, jak to rektor KUL uzasadnia, ale pensum profesora tytularnego to 180 [minister ma łącznie w roku 105 - red.], reszta zwykle ma więcej, nawet 200, 300 godzin – mówi rozmówca radia.

Do tego Przemysław Czarnek jest doktorem habilitowanym a nie profesorem tytularnym więc powinien prowadzić 210 godzin rocznie. W oświadczeniu majątkowym minister wpisał, że jest adiunktem na uczelni, co oznacza, że powinien mieć łącznie co najmniej 240 godzin (albo 360 jeżeli jest zatrudniony na stanowisku profesora, profesora KUL, adiunkta lub asystenta).

Wykładowca może wnioskować o redukcję godzin, ale jedynie po spełnieniu konkretnych warunków, których - twierdzi Radio Zet - minister nie spełnia. – Znam sytuację, gdy obniżano wykładowcom pensum, np. z 210 do 160 godzin, gdy pracowali w instytucjach państwowych. Jednak tyle godzin w roku, to istotny skandal – komentuje anonimowy rozmówca radia.

105 godzin

Jednakże warto podkreślić, że rektor może zmniejszyć pensum, jeśli powierzy pracownikowi „wykonywanie ważnych dla Uniwersytetu i wymagających znacznego nakładu pracy zadań”, albo „ze względu na powierzenie nauczycielowi akademickiemu innych obowiązków”. Profesorowi KUL można obniżyć liczbę godzin do... 105, czyli dokładnie tyle, ile prowadzi minister Czarnek. Anonimowy rozmówca, który się zgłosił do radia, przekonuje jednak, że do tych obowiązków nie zaliczają się obowiązki ministra.

