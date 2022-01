"Dzban Roku". Absurdalny wpis Platformy

"Składamy serdeczne gratulacje Panu Przemysławowi Czarnkowi, Ministrowi Edukacji i Nauki, zdobycia zaszczytnego tytułu Dzbana Roku. Cieszymy się, że doceniono Pański wysiłek" – taki wpis opublikowano na oficjalnym koncie twitterowym Platformy Obywatelskiej.

"Sok z buraka się nie przelogował"; "Błąd przelogowania czy alkotwitter?"; "Nigdy w życiu, nie przypuszczałbym, że główna partia opozycyjna sięgnie takiego języka. To wstyd i hańba"; "Sporo osób się zastanawia jak PiSowi może rosnąć poparcie. No właśnie dlatego" – to niektóre z komentarzy internautów, jakie pojawiły się pod wpisem. Część komentujących sugeruje, że administrator profilu zapomniał przelogować się na prywatne konto. Wpis jednak nie został usunięty, więc można wnioskować, że PO na poważnie odnosi się do internetowego głosowania.

Internetowe głosowanie

Konkurs na "dzbana roku" zorganizowany został przez antyklerykalny Tygodnik "NIE" wraz z instagramowym profilem Make Life Harder.

"Statuetką, którą otrzyma od tygodnika najgorszy z Polaków, będzie gliniany dzban. Po pierwsze, jest tani, a żaden z nominowanych nie zasłużył na nic drogiego. Po drugie, słowo zostało młodzieżowym słowem roku w plebiscycie Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Oznacza ni mniej, ni więcej, tylko kogoś, kto zrobił coś głupiego. A rzeczy wyjątkowo głupie nawet jak na polskie standardy robili kandydaci, których postanowiliśmy do nagrody nominować" – wyjaśniał tygodnik.

Internauci mieli do wyboru ministra Przemysława Czarnka oraz działaczkę antyaborcyjną Kaję Godek.

