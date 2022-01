Białoruś wydaliła polskiego dyplomatę. Jest reakcja MSZ

Jak informuje białoruskiej MSZ, polska konsul w Brześciu została wydalona z Białorusi. Powodem miała być pomoc, jaką konsul udzieliła Polakowi, który został oskarżony przez białoruskie władze o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby.

Konsul miała pomagać w opuszczeniu terytorium Białorusi przez Polaka. Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, kobieta, za wiedzą Białorusinów miała kupić mu bilet kolejowy na powrót. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany przez białoruskich funkcjonariuszy na granicy.

Polskie MSZ czeka na wyjaśnienie tej sprawy. W tym celu do siedziby ministerstwa został wezwany białoruski chargé d'affaires.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza fakt wezwania chargé d'affaires w sprawie związanej z wydaleniem polskiego konsula. Na obecnym etapie podejmowane są czynności w celu weryfikacji przekazanych informacji oraz wyjaśnienia sytuacji" – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.

Kryzys na granicy

Od kilku miesięcy trwa, wywołany przez białoruski reżim, kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

W zeszłym roku polska Straż Graniczna odnotowała ok. 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W grudniu było to 1,7 tys. takich prób, w listopadzie – 8,9 tys., w październiku – 17,5 tys., we wrześniu – 7,7 tys., zaś w sierpniu – 3,5 tys.

Ostatnio o podpisaniu trzech umów dot. budowy muru na granicy Polski z Białorusią poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Powołano też specjalnego pełnomocnika.

