Nieoficjalnie: Macron będzie rozmawiał z KE o Polsce

Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz kolegium brukselskich komisarzy zaproszono do Paryża w związku z inauguracją prezydencji Francji w Radzie UE.

"Według francuskich źródeł dyplomatycznych Emmanuel Macron będzie próbował załagodzić – przynajmniej częściowo – konflikt między Komisją Europejską i polskim rządem, a ściślej mówiąc doprowadzić do złagodzenia stanowiska Brukseli. Lokator Pałacu Elizejskiego obawia się bowiem, że jeżeli ten konflikt będzie się zaostrzał, to może on sparaliżować objętą 1 stycznia przez Francję półroczną prezydencję Unii Europejskiej" – ustaliła nieoficjalnie rozgłośnia RMF FM.

Reporter stacji wskazuje, iż wielu paryskich obserwatorów sugeruje, że Macron chce wykorzystać objęcie przez Francję prezydencji UE, by "zabłysnąć" na unijnej arenie jako dynamiczny przywódca i zwiększyć swoją popularność przed kwietniowymi wyborami prezydenckimi. "Macron obawia się jednak, że jeżeli konflikt na linii Bruksela-Warszawa będzie się zaostrzał, to polski rząd może w odwecie zacząć blokować na scenie europejskiej część jego inicjatyw, m.in. w sferze walki z globalnym ociepleniem" – informuje RMF FM.

W planie wizyty przedstawicieli KE w stolicy Francji przewidziano m.in. roboczą kolację z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim, w której uczestniczyć ma również premier Jean Castex oraz francuscy ministrowie. Omawiane mają być kierunki działań francuskich władz w ramach prezydencji UE. Obok spraw wewnątrzunijnych i sporu Bruksela-Warszawa, jednym z tematów rozmów ma być również sytuacja na Ukrainie i zagrożenie ze strony Rosji.

