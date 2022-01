Listy od Czytelników! (nr 2)

„Opamiętajcie się!”, Jan Pospieszalski, „DRz” 1/2022

Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Redakcji za zamieszczenie artykułu Jana Pospieszalskiego „Opamiętajcie się!”. [...] Bardzo bliskie jest mi zaprezentowane stanowisko, a także zawarta w artykule idea zaapelowania do posłów sygnatariuszy [chodzi o posłów, którzy podpisali się pod projektem ustawy wprowadzającej kontrolę szczepień pracowników – przyp. red.]. Sam [...] napisałem list do tych państwa, wysyłając go na 31 adresów e-mail, z krótkim przedstawieniem mojego stanowiska, zakończony prostym pytaniem: Dlaczego Pan/ Pani podpisaliście się pod tym projektem? Na razie oczekuję bez skutku na jakąkolwiek reakcję. Niemniej tak naprawdę nie tyle o odpowiedź mi chodzi, ile bardziej chyba o to samo co redaktorowi Pospieszalskiemu – zaapelowanie do sumienia tych Państwa, gdyż dla niektórych jest to chyba jeszcze istotne kryterium.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji