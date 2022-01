Terlecki ucina spekulacje. Barbara Nowak zostaje na stanowisku

– Nie będzie dymisji. Pani kurator rzeczywiście tu niefortunnie się wypowiedziała, ale uważamy, że to nie jest powód do odwołania – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie szef klubu PiS.

O ewentualnej dymisji małopolskiej kurator spekulowano od piątku po tym jak Barbara Nowak w kontrowersyjny sposób wypowiedziała się na temat akcji szczepień.

Sprawa Barbary Nowak

Nowak podczas rozmowy w Radiu Zet zapytana została o to, czy szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli powinny być obowiązkowe. – Z mojego punktu widzenia - nie, absolutnie nie. Dlatego, że uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać – odpowiedziała kurator.

– Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać – powtórzyła dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – konsekwencje tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone".

– To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka. Tak powinno być – wskazała i dodała, że nie odpowie na pytanie, czy sama szczepionkę przyjęła. – Nie zmienia to zupełnie mojego stosunku do tego, jak oceniam tę sytuację – podsumowała.

Ostra reakcja Niedzielskiego

Jeszcze tego samego dnia wypowiedź kurator ostro skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski, w ocenie którego Nowak "powinna ponieść konsekwencje".

– Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację – stwierdził.

– O takich wybrykach słyszymy systematycznie od czasu do czasu, że znajduje się osoba "oświecona", która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki – dodał Niedzielski.

O szybką reakcję resortu edukacji w niewybredny sposób zaapelowała również eurodeputowana PiS Beata Mazurek.

"Hej @CzarnekP Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?" – napisała na Twitterze

twitter

Samokrytyka kurator

Na refleksję małopolskiej kurator nie trzeba było długo czekać. Jeszcze w piątek Barbara Nowak zrobiła krok wstecz przyznając, że nie powinna wypowiadać się w temacie szczepionek.

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" – napisała Nowak w mediach społecznościowych

twitter



Ryszard Terlecki w poniedziałek uznał, że twitt Nowak "rozwiewa wątpliwości", a rzeczniczka PiS Anita Czerwińska uznała temat za zamknięty.

