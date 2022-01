"To bardzo nasz czas". Hołownia po raz drugi został ojcem

"Dziś o świcie przywitaliśmy z Ulą na świecie naszą cudowną, drugą córeczkę, Elżbietę Wandę. Moje obie Bohaterki odpoczywają i nabierają sił. Z całego serca dziękujemy Wszystkim za wszystkie dobre słowa, jakie kierowaliście do nas w tych dniach i tygodniach, prosimy - trzymajcie kciuki za Elę i za Ulę. No i za Manię, która od dziś jest dumną starszą siostrą - też!:) Potrzebujemy teraz chwili tylko dla nas, to bardzo nasz czas, wiem, że to doskonale rozumiecie, a ja wrócę do Was tak szybko, jak się da.:)" – napisał na Instagramie lider Polski 2050. Hołownia udostępnił też zdjęcie z córką.

instagram

Były prezenter TVN ma żoną Urszulę. Są małżeństwem od 2016 roku. Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia, jest pilotem myśliwca MIG-29 i zawodowym oficerem. Pierwsza córką pary, Maria, ma trzy lata.

"Wybaczcie szczerość". Hołownia o układaniu list wyborczych

Szymon Hołownia kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Bez powodzenia. Od tego czasu buduje swoje ugrupowanie polityczne.

– PiS się kończy, wszyscy to czujemy, nie porwie już Polaków żadną wizją. Jest wyniszczony wewnętrzną wojną o schedę po Kaczyńskim. Kleci swoją bieda-większość w Sejmie za coraz wyższą cenę – mówił Hołownia podczas specjalnego wystąpienia „Strategia Zwycięstwa” na Youtube.

Jego zdaniem rządzący zostawiają za sobą "pełne cmentarze". Polityk mówił o 200 tysiącach ofiar pandemii, za których śmierć odpowiedzialność ponoszą rządzący, gdyż nie potrafili zadbać o ochronę zdrowia. – PiS zostawi Polskę naburmuszoną, agresywną i samotną w niebezpiecznym świecie, zostawi puste portfele Polaków, którym inflacja pożre nie tylko rozdawane teraz w panice przez Morawieckiego konfitury, ale pochłonie też ich pensje, oszczędności, zaskórniaki, odbierze pieniądze odkładane na przyszłość naszych dzieci. Polacy dali im szansę dwa razy, dwa razy spotkał ich zawód. Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi i nie może rządzić dalej – powiedział Szymon Hołownia.