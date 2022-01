Konflikt na granicy. Białoruskie służby rzucały butelkami

Jak informuje Straż Graniczna w dniu 14.01 granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 54 osób.

"Funkcjonariusze z #PSGNarewka zatrzymali grupę 31 mężczyzn ob.Iranu. Na odcinku #PSGCzeremcha i #PSGMichałowo służby białoruskie uszkadzały concertinę,rzucały szklanymi butelkami, kamieniami i kłodami drewna w patrole polskie" – napisano w oficjalnym komunikacie SG.

To już kolejna informacja w ostatnich dniach na temat skandalicznego zachowania białoruskich służb.

Sytuacja na granicy

Trwa kryzys migracyjny wywołany i sterowany przez służby Białorusi. W zeszłym roku polska Straż Graniczna zanotowała ok. 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy państwowej. W grudniu to ponad 1,7 tys. prób, w listopadzie – 8,9 tys., w październiku – 17,5 tys., we wrześniu – 7,7 tys., zaś w sierpniu, kiedy zaczął się cały proceder – 3,5 tys. Teren cały czas chronią: strażnicy graniczni, policjanci oraz wojskowi. Przypomnijmy, że pogranicze Polski to także wschodnie flanki Unii Europejskiej oraz NATO.

W tym tygodniu Straż Graniczna pokazała nocne nagranie dokumentujące kolejną nielegalną próbę przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Sytuacja miała miejsce w Szudziałowie (woj. podlaskie). Kamery termowizyjne zarejestrowały nielegalne wtargnięcie grupy 16 cudzoziemców na terytorium RP. Na nagraniu widać, jak białoruscy funkcjonariusze najpierw rzucają kamieniami w pojazdy polskich mundurowych, które patrolowały odcinek graniczny, a następnie przecinają concertinę, żeby umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę.

