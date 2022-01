Kaczka z sodziakami

Dziś chciałbym zabrać Państwa na kaczkę do Zamościa – miasta z piękną historią i najpiękniejszą starówką w Polsce, jaką widziałem. Miasta, które uznawane jest za perłę renesansu. Właśnie tutaj na dworach ordynackich podawano kaczkę nadziewaną farszem pachnącym ziołami, przesyconym orzechami i owocami. Z racji tego, że uwielbiam łączyć różne odsłony kuchni staropolskiej, dodatkiem do kaczki będą znane na Lubelszczyźnie (skąd pochodzę) placki na sodzie tzw. sodziaki. Zapraszam do wspólnego smakowania kaczki po zamojsku z sosem śliwkowym i sodziakami.