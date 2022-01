Przeciwnicy szczepień grozili prezydentowi miasta? Będzie zawiadomienie

W poniedziałek o sprawie poinformowała Polska Agencja Prasowa. Rada Miasta Białegostoku przyjęła już stanowisko w tej sprawie, w którym potępiono wszelkie przejawy tzw. mowy nienawiści pojawiające się w debacie publicznej. To reakcja na incydent podczas manifestacji przeciwników przymusu szczepienia preparatem przeciw COVID-19, gdzie mówiono o "wyroku śmierci" wobec prezydenta.

Wniosek do prokuratury

Tadeusz Truskolaski zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej włodarz Białegostoku użył określenia "pseudo wyrok śmierci". Polityk poinformował też, że skierował listy otwarte do premiera i ministra sprawiedliwości w związku z tą sytuacją. – Budzi ogromny niepokój fakt debaty publicznej, która upadła tak nisko – stwierdził samorządowiec.

Radni miejscy w swoim stanowisku uznali za "bardzo niebezpieczny" incydent, do którego doszło podczas sobotniej demonstracji. Wydarzenie zorganizowano na Rynku Kościuszki. Jego organizatorzy podkreślali, że każdy powinien mieć wolny wybór w kwestii szczepienia, a ludzi nie można segregować. Manifestujący trzymali transparenty z hasłami, takimi jak "stop segregacji sanitarnej". W trakcie protestu skandowano, by szkoły były otwarte, a uczniowie i nauczyciele, którzy nie są zaszczepieni mogli normalnie przychodzić do placówki, uczestniczyć w zajęciach i pracować. Uczestnicy pikiety sprzeciwili się także zamykaniu polskiej gospodarki. Z policyjnych danych, które podała PAP, wynika, że w zgromadzeniu wzięło udział około 400 osób.

"Rada Miasta Białystok potępia wszelkie przejawy mowy nienawiści pojawiające się w debacie publicznej. Uznając prawo do wyrażania sprzeciwu oraz różnych poglądów podczas demonstracji i protestów, jednocześnie wskazuje na konieczność zachowania standardów i poszanowania wszelkich praw" – głosi stanowisko przyjęte podczas poniedziałkowej sesji białostockiej Rady.

