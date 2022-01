Parlament Europejski wybierze przewodniczącego. Wśród kandydatów europoseł PiS

Kandydatów na stanowisko przewodniczącego może zgłaszać grupa polityczna lub grupa posłów, która osiągnie tzw. niski próg, tj. 1/20 posłów, czyli 36 z 705, kiedy wszyscy są obecni. Wybór przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu tajnym, tj. 50 proc. plus jeden. Z powodu pandemii głosowanie odbędzie się zdalnie.

Do tej pory swoją kandydaturę ogłosiło czworo europosłów: Roberta Metsola (EPL), Alice Bah Kuhnke (Zieloni – Wolny Sojusz Europejski), Kosma Złotowski (EKR) i Sira Rego (Grupa Lewicy). Termin zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upływa w poniedziałek o godz. 17.00. Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania.

Procedura wybory przewodniczącego PE

Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano, o godz. 9.00, bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15. Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 11.00.

Jeżeli pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, ci sami lub inni kandydaci mogą zostać zgłoszeni do drugiej i trzeciej tury, na tych samych warunkach. Jeżeli w trzeciej turze nikt nie zostanie wybrany, dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w tej turze przechodzą do czwartego i ostatniego głosowania, które wygrywa osoba z większą ilością głosów.

Osoba wybrana na przewodniczącego może następnie wygłosić przemówienie inauguracyjne, po czym przewodniczy wyborom pozostałych członków prezydium PE (we wtorek i w środę). Podczas najbliższej sesji plenarnej zatwierdzone zostaną również nominacje do komisji parlamentarnych na pozostałą część kadencji, co odbędzie się najprawdopodobniej w środę.

Stanowisko na 2,5 roku

Wszystkie wybieralne stanowiska w Parlamencie Europejskim (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i delegacji) są odnawiane co dwa i pół roku - na początku pięcioletniej kadencji i w połowie jej trwania.

Osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego PE korzysta z szerokiego zakresu uprawnień wykonawczych i reprezentacyjnych określonych w art. 22. Poza obowiązkami wyraźnie określonymi w tym artykule, uprawnienia przewodniczącego obejmują "wszelkie uprawnienia niezbędne do przewodniczenia obradom Parlamentu i czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem". Procedura wyboru przewodniczącego PE określona jest w art. 14-16 regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Zmarł przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David SassoliCzytaj też:

Morawiecki: Ze smutkiem przyjąłem śmierć Davida Sassolego