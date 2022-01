Obrazoburczy spektakl w Teatrze Powszechnym. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Chodzi o sztukę pod tytułem "Radio Mariia", wystawianą na deskach warszawskiego teatru, która ma obrażać uczucia religijne chrześcijan. O sprawie Ordo Iuris powiadomiło we wtorek.

Obrazoburczy spektakl

Spektakl "Radio Mariia" w reżyserii Rozy Sarkisian przedstawia Polskę, w której Kościół katolicki został zniszczony, świątynie zamieniono w lokale rozrywkowe, a wierni są represjonowani przez organy ścigania. W przedstawieniu pojawia się scena, gdzie do pojemnika na śmieci wyrzucane są krzyże, święte obrazy, portrety papieża i figura Chrystusa. W sztuce prezentowane są też listy gończe wystawiane za katolikami.

To nie pierwszy obrazoburczy spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie – podało Ordo Iuris. W 2017 roku na deskach stołecznego ośrodka została wystawiona "Klątwa". Podczas przedstawienia dochodziło m.in. do znieważenia figury Jana Pawła II oraz niszczenia krzyży. Z kolei dwa lata później w tym samym miejscu wystawiono przedstawienie pod tytułem "Diabły", gdzie wprost miało pojawiać się nawoływanie do aktów nienawiści wobec chrześcijan.

Zawiadomienie i petycja

Instytut Ordo Iuris przygotowuje w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Dotyczy ono możliwości popełnienia przestępstw z art. 196 i 257 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową.



Natomiast na stronie internetowej stopobrazaniuchrzescijan.pl można już podpisywać petycję dotyczącą spektaklu. Jest to apel do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie kroków zmierzających do zaprzestania prezentowania przedstawienia. Teatr Powszechny jest bowiem finansowany ze środków miejskich. Petycja trafi również do prokuratora.

