Prokuratura wszczęła postępowanie ws. dostępu do telefonu Brejzy

Sprawę będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

We wtorek informację przekazała Polska Agencja Prasowa za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter.

Afera z Pegasusem

Pod koniec 2021 roku agencja Associated Press podała, że w 2019 roku w Polsce zhakowane i podsłuchiwane mogły być telefony komórkowe mec. Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek oraz senatora Krzysztofa Brejzy, który wówczas kierował kampanią Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi. Smartfon polityka Platformy Obywatelskiej mógł być celem cyberataków aż 33 razy. On sam przyznał, że złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, ale ta początkowo miała nie zainteresować się tą kwestią, traktując ją jako "gorący kamień".

Ślady włamań w telefonach mieli znaleźć naukowcy związani z Uniwersytetem w Toronto, zrzeszeni w interdyscyplinarnej organizacji o nazwie Citizen Lab. Nie podano jednak do wiadomości publicznej, kto mógł zlecić te ataki. Grupa NSO – producent systemu Pegasus – natychmiastowo zapowiedziała współpracę z agencjami rządowymi w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Komisja nadzwyczajna

W sprawie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, który teoretycznie używany jest do zwalczania aktów terroryzmu, powołano senacką komisję nadzwyczajną. Wysłuchała ona już m.in. ekspertów z kanadyjskiego Citizen Lab oraz prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Organ nie ma jednak uprawnień przynależnych sejmowej komisji śledczej.

Za powołaniem komisji w Senacie było 52 senatorów, przeciwko – 45. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Utworzenie ciało poparło 40 senatorów z KO, 4 z PSL, 2 z PPS, 1 z Polski 2050 oraz 3 niezrzeszonych. Za głosował także Jan Maria Jackowski z PiS.

