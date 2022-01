Wkrótce wygasa koncesja TVN7. Nieoficjalnie: Do jej przedłużenia brakuje jednego głosu

Ponad rok temu TVN Grupa Discovery wystąpiła do rady o przedłużenie koncesji dla TVN7. KRRiT nie podjęła decyzji w sprawie TVN7. Część jej członków uważa, że naziemna stacja łamie 35 artykuł ustawy o radiofonii i telewizji. Pozwala on koncesjonować jedynie stacje, których właściciel znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Do przedłużenia koncesji potrzeba głosów czterech spośród pięciu członków KRRiT. rzewodniczący Witold Kołodziejski, Teresa Bochwic, Elżbieta Więcławska-Sauk są gotowi zagłosować za przedłużeniem koncesji dla TVN7. Przeciwko są prof. Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski, obydwaj powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę – podaje nieoficjalnie portal wirtualnemedia.pl.

Serwis wskazuje, że do głosowania może dojść, kiedy przewodniczącemu Kołodziejskiemu uda się pozyskać większość do przedłużenia koncesji, tak jak stało się we wrześniu ub.r. z koncesją dla TVN24. Wówczas rada przedłużyła ją kilka dni przed wygaśnięciem. Najprawdopodobniej KRRiT podejmie ostateczną decyzję w sprawie TVN7 dopiero w lutym.

Weto do noweli ustawy medialnej

27 grudnia prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej, znanej szerzej jako "lex TVN" i skieruje ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów, na co w obecnym układzie sił praktycznie nie ma szans.

Zawetowanie przez Andrzeja Dudę ustawy z uznaniem przyjęły Stany Zjednoczone, a także politycy opozycji. Niezadowolenie z weta wyraziła Solidarna Polska i część polityków PiS.

Gdyby ustawa weszła w życie zmusiłaby właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

