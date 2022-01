NIK: Kara pieniężna dla marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Chodzi o sprawę związaną z rządowym programem Polskie Szwalnie – poinformował w środę portal RMF24.pl.

Projekt uruchomiono w kwietniu 2020 roku, podczas pierwszego lockdownu z powodu pandemii koronawirusa w Polsce. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła siedem umów z podmiotami integrującymi działalność polskich szwalni produkujących maseczki ochronne. Te firmy to: 4F, LPP, PTAK, Paco Lorente, EM Poland, Rascal Industry oraz Modesta.

Witek nie stawiła się w NIK

Elżbieta Witek miała spotkać się z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli w środę, 19 stycznia o godz. 10:00. Marszałek Sejmu jest świadkiem w doraźnej kontroli NIK dotyczącej programu Polskie Szwalnie. Polityk Zjednoczonej Prawicy nie stawiła się jednak na wezwanie w gmachu Izby. W związku z tym, wyznaczono nowy termin – na 16 lutego tego roku.

Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mówią o "lekceważeniu instytucji" przez marszałek oraz "utrudnieniu kontroli". Kontrolerzy twierdzą także, iż "Elżbieta Witek nie dotarła do NIK, mimo że została prawidłowo poinformowana przez urzędników". Wcześniej szef biura prasowego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej powiedział radiu RMF FM, że "jeśli chodzi o środowy kalendarz marszałek Sejmu, wiadomo o tylko jednej aktywności" – ogłoszeniu przez Witek w sejmowym gmachu konkursu "Polskie serce pękło. Katyń 1940".

Na przyszły tydzień wezwanie do siedziby NIK w tej samej sprawie miał dostać szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Agencja Rozwoju Przemysłu

We wrześniu ub.r. Agencja Rozwoju Przemysłu w specjalnym oświadczeniu odniosła się do materiału stacji TVN 24 o Polskich Szwalniach i wezwała redakcję do sprostowania.

Według ARP, treści zawarte w produkcji zatytułowanej "Jak rząd szył maseczki" zawierają "szereg fałszywych i niesprawdzonych informacji", a "gros źródeł, z jakich korzysta autor materiału pochodzi od anonimowych osób celowo manipulujących informacjami".

"Program Polskie Szwalni" miał na celu przede wszystkim ochronę zdrowia Polaków w momencie bezprecedensowej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19" – zakomunikowano.

