Starsza kobieta do Tuska: Dlaczego pan tak sprzyja Niemcom?

Podczas wizyty przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska w Mińsku Mazowieckim kamery TVP Info zarejestrowały jego dyskusją ze starszą panią.

– Dlaczego pan nic nie robi? Dlaczego pan tak sprzyja Niemcom? Proszę pana, ja mam 84 lata, przeżyłam wojnę i powstanie. Jestem warszawianką, moi bracia zginęli w powstaniu warszawskim. Dlaczego pan narodowi polskiemu nie sprzyja, tylko sprzyja temu silniejszemu? – zapytała Tuska kobieta.

– Niemcy są silniejsze, Rosja jest silniejsza, a pan powinien wszystko robić, żeby walczyć, jeśli jest pan Polakiem. Bo może pan nie jest Polakiem całkowicie? – mówiła.

Tusk: Dała sobie pani namotać w głowie

– Mam wielki szacunek i dla pani, i dla pani życia, i dla pani doświadczenia, i bardzo pani współczuję jednej kwestii, że dała sobie pani tak namotać w głowie, będę delikatny, takiej fałszywej propagandy – odpowiedział Tusk.

Kiedy kobieta zaczęła tłumaczyć, że jej mąż był politykiem, a ona "trochę w to weszła", lider PO stwierdził: – Widzę, że ma pani temperament polityczny, ale życzę pani krytycznego myślenia i odwagi myślenia.

– A ja w związku z tym życzę panu, żeby pan uczciwie podchodził do Polaków, do tych takich jak ja, nie do tych bossów, kapitalistów. Bo tak walczyliśmy o kapitalizm, a teraz chyba o ludzi pracy musimy walczyć? Niech pan pomyśli trochę też o ludziach – stwierdziła kobieta.

Powrót z Brukseli

Były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk wrócił do krajowej polityki na początku lipca 2021 roku i objął funkcję p.o. szefa Platformy Obywatelskiej. W wyniku wewnętrznych wyborów w PO, które przeprowadzono w październiku 2021 roku, Tusk oficjalnie został wybrany na przewodniczącego partii, będąc jedynym kandydatem i otrzymując 97,4 proc. głosów.

