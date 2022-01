Gdańskie zabytki pozostawione na pastwę losu. Wyniki dziennikarskiego śledztwa

Rugowanie mieszkańców z lokali komunalnych i doprowadzanie do upadku historycznych budynków, czyli czy ktoś „czyści" Gdańsk pod zabudowę deweloperską.

Czy pogrążająca się w ruinie zabytkowa rybacka osada w gdańskim Jelitkowie może paść łupem deweloperów? Komu służy postawa władz Gdańska w sprawie remontów, która prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia przedwojennych kamienic? Co stoi na przeszkodzie, by lokatorzy wykupili zajmowane mieszkania od miasta? Dlaczego lokatorzy z Jelitkowa mówią, że władze dzielą Gdańszczan na mieszkańców pierwszej i drugiej kategorii? W jakim kontekście radni mówią o "samozapłonie deweloperskim"?

Gdańskie budynki historyczne pozostawione przez urzędników na pastwę losu w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:35 w TVP1.